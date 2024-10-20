Более 220 км дорог отремонтировали в Нижнем Новгороде за четыре года

Более 220 км дорог и тротуаров отремонтировали в Нижнем Новгороде с 2020 года. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в профессиональный праздник работников дорожного хозяйства, который отмечают в России 20 октября.
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