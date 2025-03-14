Выпас оленей привел к снижению содержания углерода в почве Арктики

Исследования проводились на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе и показали, что выпас оленей снизил содержание органического углерода в верхних пяти сантиметрах почвы на 20% по сравнению с участком тундрой, где выпас оленей отсутствует.