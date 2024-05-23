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Когда дедушка Зю говорит «повысить налоги на богатых» — он имеет в виду ограбить весь средний класс

Когда дедушка Зю говорит «повысить налоги на богатых» — он имеет в виду ограбить весь средний класс

О налогах на богатых Как известно, глава Минфина Силуанов на днях заверял лохторат дедушки Зю, что всенепременно повысят налоги для богатых, и в выигрыше от таких налоговых изменений должны оказаться семьи с детьми и прочие малоимущие.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Что за пидор хлхлятский накрапал эту херню?
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3 час.
лл
лина любимцева
Ну вы тут загнули... А  ЧТО, средний класс в России БОГАТЫЙ?  Неужели?....
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3 час.
СК
Сергей К
Да Зю тут причем? И если богатый - пусть платит повышенный налог. Он же не против! Чего Вы на него взъелись?
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2 час.

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