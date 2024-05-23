Когда дедушка Зю говорит «повысить налоги на богатых» — он имеет в виду ограбить весь средний класс

О налогах на богатых Как известно, глава Минфина Силуанов на днях заверял лохторат дедушки Зю, что всенепременно повысят налоги для богатых, и в выигрыше от таких налоговых изменений должны оказаться семьи с детьми и прочие малоимущие.
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