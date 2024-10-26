Том Холланд вернется в «Человека-паука 4»: премьера летом 2026 года!

Премьера «Человека-паука 4» с Томом Холландом состоится 24 июля 2026 года. Съемки стартуют летом 2025-го под руководством режиссёра Дестина Дэниела Креттона.
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