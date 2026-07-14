МЧС ограничило движение на трассах Оренбуржья 14 июля

В Оренбургской области 14 июля введены временные ограничения движения на трассе М-5 "Урал" для всех видов транспорта, включая подъезд к Оренбургу со стороны Новосергиевки и Холодных Ключей, а также на участке Сырт - Родничный Дол.
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