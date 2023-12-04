Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 040 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рекрут
    а когда "мы, я, Россия" (с)  просрали ранее склады в Приднестровье? Вы что то собрали все в одну кучу.Украина поднимает...
  • Boris Borisov
    И что делать ? Опять мы , я , Россия просрём склады в Приднестровье , а потом 70 лет будем рассказывать , что НАС обм...Украина поднимает...
  • Рекрут
    клоуныПартия Залужного ...

Филиппо: США намерены сделать Зеленского виновным во всех неудачах

Филиппо: США намерены сделать Зеленского виновным во всех неудачах

Это в стиле США: создать марионетку, бросить ее и уничтожить.Соединенные Штаты решили, что настал момент, когда нужно представить конкретное лицо, которое можно сделать ответственным за все неудачи на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх