Это в стиле США: создать марионетку, бросить ее и уничтожить.Соединенные Штаты решили, что настал момент, когда нужно представить конкретное лицо, которое можно сделать ответственным за все неудачи на Украине.
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