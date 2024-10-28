Как правильно ухаживать за обувью осенью: рекомендации эксперта и сколько это стоит

С наступлением осени, в сезон дождей и слякоти, особенно актуален правильный уход за обувью. Вместе с бренд-менеджером ZENDEN, Аделей Кулушевой, собрали полезные рекомендации по уходу за обувью и выяснили, насколько выгодно поддерживать её в хорошем состоянии, вместо того, чтобы приобретать новую пару каждый сезон.