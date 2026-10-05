Во дворах Северного округа по упрощённой программе установили 67 шлагбаумов

В этом году в столичных дворах по упрощённой программе «Московского паркинга» установили свыше 500 шлагбаумов, которые разместили на 198 адресах.
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