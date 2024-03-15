В Сеуле по требованию Киева отменили постановку со Светланой Захаровой

Постановка Modanse, участие в которой принимает прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, была отменена в столице Республики Корея по причине соответствующего требования украинского посольства в стране.
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