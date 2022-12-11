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Ягудин о словах Хендрикс про россиянок: «Почему я должен слушать какую-то бельгийскую спортсменку? «Никто и звать никак» – это про нее»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на слова бельгийской фигуристки, серебряного призера ЧМ-2022 Луны Хендрикс о россиянках.

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