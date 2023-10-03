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Мулаты с шевронами РФ: В Британии удивились, когда узнали, кто пришёл на помощь русским воинам

Мулаты с шевронами РФ: В Британии удивились, когда узнали, кто пришёл на помощь русским воинам

Английские разведчики в очередной раз обвинили Кремль в вербовке иностранных граждан. Об этом поведали в британском издании Reuters, обозреватели которого указали на появление неких пухлогубых мулатов в составе российских добровольческих подразделений.

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Комментарии
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СФ
Станислав Фатеев
Сама не утопится, ей в этом необходима наша помощь....
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5 час.
Александр Батт
России многие помогают.
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4 час.
ЕР
Елена Ратникова
Зачем воду портить,сжечь как не нужный элемент.
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4 час.

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