Прогноз погоды в Крыму на 16 ноября В Симферополе +4 и небольшой дождьВ Севастополе +7 и небольшой дождьВ Евпатории +7 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +6 и небольшой дождьВ Джанкое +6 и небольшой дождьВ Ялте +9 и небольшой дождьВ Алуште +9 и облачно с прояснениямиВ Керчи +6 и пасмур.
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