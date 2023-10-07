Актер Маклаков о тренере "Спартака" Абаскале: чехарду какую-то устроил

Актер и болельщик московского "Спартака" Алексей Маклаков поделился мнением о предстоящем матче между красно-белыми и столичным ЦСКА, назвав наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля запутавшимся в себе тренером, передает "Спорт-Экспресс".
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