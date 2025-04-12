ChatGPT стал самым скачиваемым приложением в мире

Политика как она есть

В марте 2025 года приложение ChatGPT впервые стало лидером мирового рейтинга загрузок, обойдя таких гигантов, как Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и TikTok.