Политика как он...
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Политика как она есть

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ChatGPT стал самым скачиваемым приложением в мире

ChatGPT стал самым скачиваемым приложением в мире

В марте 2025 года приложение ChatGPT впервые стало лидером мирового рейтинга загрузок, обойдя таких гигантов, как Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и TikTok.

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