Суд частично снял обеспечительные меры для выплаты купона по бондам "Домодедово"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство «Домодедово Фьюэл Фасилитис» о частичном снятии обеспечительных мер, благодаря чему компания планирует в срок выплатить владельцам облигаций купонный доход, сообщил РИА Новости аэропорт.
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