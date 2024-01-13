Компания Porsche рассекретила новые подробности об электрическом преемнике Macan

Из-за проблем с программным обеспечением дебют электрического кроссовера Porsche Macan был отложен на год, но отказываться от модели производитель отказываться не намерен — работа над машиной уже вышла на финальную стадию.
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