Экс-хавбек Гуренко назвал Малкома одним из ведущих игроков чемпионата России

Бывший полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко признался, что не считает бразильского футболиста Малкома, который перешел из "Зенита" в "Аль-Хиляль", звездой Российской премьер-лиги (РПЛ), а также высказал предположение, кто его может заменить.