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Экс-хавбек Гуренко назвал Малкома одним из ведущих игроков чемпионата России

Экс-хавбек Гуренко назвал Малкома одним из ведущих игроков чемпионата России

Бывший полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко признался, что не считает бразильского футболиста Малкома, который перешел из "Зенита" в "Аль-Хиляль", звездой Российской премьер-лиги (РПЛ), а также высказал предположение, кто его может заменить.

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