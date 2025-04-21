Бастрыкина очень заинтересовало имущество скромного главы райотдела Татарстана на 400 млн.

Avia.pro - СМИ В Казани, где Волга лениво несёт свои воды, а городская суета сменяется тишиной элитных кварталов, разгорелась история, достойная голливудского сценария.
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