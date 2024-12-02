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ЦБ и Минюст ограничат возможности банков и коллекторов взыскивать долги без суда

ЦБ и Минюст ограничат возможности банков и коллекторов взыскивать долги без суда

Центральный Банк России, Министерство юстиции и Федеральная нотариальная палата (ФНП) готовят изменения в законодательство, которые потенциально ограничат возможности банков и коллекторов взыскивать долги физических лиц с помощью исполнительной надписи нотариуса.

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