ЦБ и Минюст ограничат возможности банков и коллекторов взыскивать долги без суда

Центральный Банк России, Министерство юстиции и Федеральная нотариальная палата (ФНП) готовят изменения в законодательство, которые потенциально ограничат возможности банков и коллекторов взыскивать долги физических лиц с помощью исполнительной надписи нотариуса.
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