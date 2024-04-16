Дьяков: появление Джикии на поле даст импульс «Спартаку» в игре с «Зенитом»

Защитник может появиться в стартовом составе Экс-игрок второй команды московского «Спартака» Виталий Дьяков поделился мнением о том, что появление защитника Георгия Джикии на поле в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» может придать импульс красно-белым.