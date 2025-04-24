Основное обучение стартовало в нижегородской «Школе 21»

В кампусе «Школы 21» в Нижнем Новгороде стартовало основное обучение. «Школа 21» — это бесплатная школа цифровых технологий, которая дает возможность всем желающим в возрасте от 18 лет, успешно преодолевшим отборочные этапы, получить востребованное образование в сфере ИТ.