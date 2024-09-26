Видео: сержант рассказал о работе в зоне СВО

Петербуржцев приглашают на службу по контракту До начала спецоперации Владимир служил на Крайнем Севере, но когда Родина позвала, отправился на передовую, сообщили в группе пункта отбора на военную службу по контракту во «ВКонтакте».
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