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Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей светятся от счастья на публике

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей светятся от счастья на публике

Светлана ДружининаНародная артистка РФ и режиссер Светлана Дружинина цветет и пахнет. На этот раз успешная артистка, которой уже исполнилось 88 лет, вышла в свет со своим супругом Анатолием Мукасеем, с которым счастлива в браке уже 66 лет.

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