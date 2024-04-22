Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей светятся от счастья на публике

Светлана ДружининаНародная артистка РФ и режиссер Светлана Дружинина цветет и пахнет. На этот раз успешная артистка, которой уже исполнилось 88 лет, вышла в свет со своим супругом Анатолием Мукасеем, с которым счастлива в браке уже 66 лет.