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Красная икра: настоящая или подделка? Две подсказки, которые точно укажут на суррогат

В преддверие праздников красная икра – товар ходовой. Редко на каком российском столе вы не увидите симпатичных маленьких тарталеток с маслом и икрой или не менее симпатичных бутербродиков из свежего багета, украшенных колечком сливочного масла и рассыпчатыми икринками.

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