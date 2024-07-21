Харрис намерена стать кандидатом от демократов на пост президента США

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис после того, как действующий глава Белого дома Джо Байден сообщил об отказе выдвигаться на следующий срок, заявила, что намерена выиграть номинирование от Демократической партии в качестве кандидата в президенты.
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