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Ванда о словах Лопеса про вечеринки в Москве: «Жаль, что я узнала слишком поздно. Женщины, не будьте зависимыми – может, вашего мужа порют в подвале, пока вы с тремя детьми в чужой стране»

Ванда Нара пообещала дать пощечину Макси Лопесу после его рассказа о секс-вечеринках в России. Экс-форвард «Москвы» ранее заявил : «В Москве были самые необычные вечеринки – доминатрикс, ролевые игры, что угодно.

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