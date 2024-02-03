Axios: Конгресс США рассмотрит выделение 17,6 млрд долларов Израилю

По данным издания Axios со ссылкой на спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Майка Джонсона, на следующей неделе состоится голосование по законопроекту, предусматривающему выделение Израилю 17,6 миллиарда долларов.
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