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Все о Музыке

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Песня Карлоса Баута (Carlos Baute) "Colgando en Tus Manos" присоединилась к клубу миллиардеров YouTube

Песня Карлоса Баута (Carlos Baute) "Colgando en Tus Manos" присоединилась к клубу миллиардеров YouTube

Неизменная поп-баллада Карлоса Бауте и Марты Санчес (Carlos Baute and Marta Sánchez) «Colgando en Tus Manos» присоединилась к клубу «Миллиард просмотров» YouTube, преодолев этот рубеж во вторник (01 сентября).

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