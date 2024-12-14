Yeni Safak: Турция готова уничтожать израильские самолеты в Сирии

Турция пообещала сбивать самолеты израильской армии (ЦАХАЛ), если те будут поддерживать с воздуха позиции курдских подразделений в Сирии, пишет издание Yeni Şafak со ссылкой на турецких высокопоставленных представителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии