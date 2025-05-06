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Архангельский ансамбль «Дружба» стал лауреатом межрегионального конкурса

Архангельский ансамбль «Дружба» стал лауреатом межрегионального конкурса

Детский образцовый хореографический ансамбль Дворца детского и юношеского творчества стал лауреатом I степени в трёх номинациях на XIII Межрегиональном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «А значит, нам нужна Победа!».

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