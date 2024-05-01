Небензя назвал членство Палестины в ООН условием разрешения ближневосточного конфликта

Одним из условий достижения мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке является полноправное членство Палестины в ООН, заявил 1 мая на заседании Генеральной Ассамблеи постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
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