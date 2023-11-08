Apple приостановила разработку новых функций для Mac и iPhone с целью устранения существующих ошибок

Apple приостановила разработку новых функций для Mac и iPhone, которые компания планирует выпустить в 2024 году, с целью устранения существующих ошибок и повышения производительности гаджетов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
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