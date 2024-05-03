Появились авиарейсы из Нижнего Новгорода в Норильск и Махачкалу

Перевозчик NordStar запускает маршруты Нижний Новгород - Махачкала и Нижний Новгород - Норильск.В расписании появились авиарейсы из нижегородского аэропорта "Чкалов" в столицу Дагестана Махачкалу и Норильск.
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