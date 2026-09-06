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Царьград

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Кимаковский сообщил о боях в Доброполье с востока и юго-востока

Кимаковский сообщил о боях в Доброполье с востока и юго-востока

В Донецкой Народной Республике рассказали подробности о боях в Доброполье.Боестолкновения в Доброполье в Донецкой Народной Республике ведутся с востока и юго-востока города.

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