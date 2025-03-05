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test mazurok

1 подписчик

📣 В Крыму сегодня будут проверять систему оповещения По информации МЧС региона, проверка пройдёт в 10:00, 13:00 и 15:00 без включения сирен.

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