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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ринат Билялетдинов: «Николич пока ничуть не лучше Федотова – это заметно и по месту ЦСКА в таблице. Станкович – харизматичный тренер, но в игре «Спартака» видны и ошибки, стабильности нет»

«У меня много ожиданий от Станковича. Чувствуется, что это харизматичный тренер, видны и тренерские наработки в игре «Спартака».

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