В Новосибирске река Обь обмелела до критического уровня

По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, сброс воды будет постепенно уменьшаться: с 14 сентября — до 1400±50 м³/с, с 15 сентября — до 1200±50 м³/с, а с 16 сентября — до 1000±50 м³/с.