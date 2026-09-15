В Новосибирске река Обь обмелела до критического уровня

По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, сброс воды будет постепенно уменьшаться: с 14 сентября — до 1400±50 м³/с, с 15 сентября — до 1200±50 м³/с, а с 16 сентября — до 1000±50 м³/с.
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