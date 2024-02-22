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Качиньский призвал не разорять сельское хозяйство Польши ради Украины

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Проблемы Украины не должны привести к разорению польского сельского хозяйства, заявил журналистам председатель крупнейшей оппозиционной партии республики «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

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