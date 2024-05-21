Отчёт заинтересованных лиц: количество добываемой солнечной и ветровой энергии скоро превысит показатели атомной и гидроэнергетики Отчёт заинтересованных лиц: количество добываемой солнечной и ветровой энергии скоро превысит показатели атомной и гидроэнергетикиВ новой ежемесячной колонке интернет-журнала «PV magazine» Международное общество солнечной энергии (ISES) приводит статистику по использованию и развитию отраслей так называемой зеленой энергетики.