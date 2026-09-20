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Газета.ру

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Воробьев: в Софьино при атаке ВСУ пострадала девочка 15 лет и ее 19-летний брат

Воробьев: в Софьино при атаке ВСУ пострадала девочка 15 лет и ее 19-летний брат

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье оставила двух детей без родителей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

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