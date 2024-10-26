Имущество сына Петра Порошенко Алексея арестовали в России

Судебные приставы наложили арест на имущество сына пятого президента Украины Петра Порошенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) дипломата и политика Алексея Порошенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), которое находится в России.
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