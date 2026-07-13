За день силы ПВО сбили 146 украинских беспилтников, с учетом ночи – 488

В Минобороны России в понедельник, 13 июля 2026 года, сообщили, что с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа над 11 регионами РФ.
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