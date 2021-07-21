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В Гагаринском районе Смоленской области смонтирована и введена в эксплуатацию инновационная трансформаторная подстанция

Цифровая трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА филиала «Россети Центр Смоленскэнерго», оборудование которой имеет высокий уровень наблюдаемости, находится в деревне Лебедки Гагаринского района Смоленской области.

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