В Гагаринском районе Смоленской области смонтирована и введена в эксплуатацию инновационная трансформаторная подстанция

Цифровая трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА филиала «Россети Центр Смоленскэнерго», оборудование которой имеет высокий уровень наблюдаемости, находится в деревне Лебедки Гагаринского района Смоленской области.
Цифровая трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА филиала «Россети Центр Смоленскэнерго», оборудование которой имеет высокий уровень наблюдаемости, находится в деревне Лебедки Гагаринского района Смоленской области.
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