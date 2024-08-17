5 исторических объектов, которые человечество едва не потеряло навсегда

Украденные и возвращенные. Есть много объектов, которыми люди страстно желают обладать, поскольку они символизируют национальное достояние, важные исторические моменты, престиж или же просто стоят очень дорого.
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