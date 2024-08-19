На Филиппинах прошел первый в истории баскетбольный матч с четырехочковыми бросками

Впервые в истории профессионального баскетбола был реализован четырехочковый бросок. Это произошло в воскресенье, 18 августа, в матче чемпионата Филиппин между командами «Мералко Болтс» и «Магнолия Хотшотс».
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