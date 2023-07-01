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  • Махамбет Толеугазин
    ...  правильной дорогой идёте товарищи французы ...  на баррикады ...  диктатор Макрон должен быть низложен ... на ги...Восставшая Франция
  • Silver Kont
    А чего на Францию кивать, если в России черножопые донельзя оборзели? Забыли уже, как два года назад черножопые воору...Восставшая Франция
  • Ирина Черных
    Жалко французов. Не повезло им с Макроном.Восставшая Франция

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