На Украине забили тревогу из-за новой угрозы

Из-за миграции женщин детородного возраста структура населения Украины изменилась в худшую сторону, это более угрожающий фактор, чем само сокращение его численности, заявил в интервью изданию «Телеграф» завотделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М.