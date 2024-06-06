На Украине забили тревогу из-за новой угрозы

Из-за миграции женщин детородного возраста структура населения Украины изменилась в худшую сторону, это более угрожающий фактор, чем само сокращение его численности, заявил в интервью изданию «Телеграф» завотделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М.
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