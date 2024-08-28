Что произошло в ночь на 28 августа в России и мире

Рассказываем о важных событиях 1. Суд в Москве отправил в СИЗО гендиректора компании по производству устройств на основе так называемой гибкой электроники "Пластик лоджик" Бориса Галкина, которому предъявлено обвинение в растрате денежных средств, выделенных "Роснано".
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