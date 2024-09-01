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Чистите и заряжайте ружья. Чем обернулся для США визит в Китай хромой утки

Чистите и заряжайте ружья. Чем обернулся для США визит в Китай хромой утки

© Пресс-служба президента Украины17K прочтений 3 дня назад Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прилетел в Пекин – на переговоры с председателем Си Цзиньпином, министром иностранных дел Китая Ван И и рядом других чиновников.

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