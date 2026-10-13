В Атамановке пять домов остались без отопления из-за аварии на тепловых сетях

В Атамановке пять многоквартирных домов остались без тепла. Причиной стал порыв на тепловых сетях.Прокуратура Забайкальского края сообщила подробности.
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